България официално предаде на Европейската комисия своя Национален план за диверсификация на доставките на природен газ, изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура.

Планът поставя акцент върху развитието на Вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на ПГХ „Чирен“ и достъпа до международни LNG пазари.

С изготвянето на плана демонстрирахме проактивна позиция, допринасяйки за изпълнение на общата европейска цел за енергийна независимост и устойчивост, изтъкна по този повод министърът на енергетиката Трайчо Трайков. По негови думи документът затвърждава лидерската роля на страната при гарантиране на енергийната сигурност за икономиките и гражданите на Стария континент.

България поведе инициатива за ключов газов коридор в Европа

Страната ни вече изпълнява ключови мерки, включително инфраструктурни проекти, оптимизация на системната гъвкавост и механизми за координация между институциите и операторите. Планът подчертава, че предприетите действия са напълно съобразени с принципите на солидарност и свободно движение на газ в рамките на ЕС, отбелязаха от МЕ.

С този стратегически документ България показва, че действа навременно, последователно и в пълно съответствие с европейските цели, като превръща диверсификацията в реална, измерима и устойчива политика, каза още министър Трайков. Страната демонстрира, че разполага с конкретни проекти, ясни срокове и стабилна визия за бъдещето на енергийната система, допълни той.

"Предаването на плана подчертава ролята на България като надежден партньор в регионалната енергийна архитектура и активен участник в изграждането на модерна, свързана и конкурентна инфраструктура. Документът изпраща ясен сигнал, че страната работи последователно за намаляване на зависимостите, повишаване на сигурността на доставките и укрепване на устойчивостта на европейския енергиен пазар", заявиха от Министерството на енергетиката.