България има интерес да използва в максимална степен възможностите си за пренос на природен газ към Европейския съюз и нашия регион. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща днес в президентската институция с ръководството на турската компания BGN.

Тя е специализирана в изграждането на енергийна инфраструктура, производство и търговия на втечнен природен газ и горива. Срещата се състоя по инициатива на компанията, която развива дейност в цял свят и планира да увеличи износа на енергийни ресурси към ЕС, включително и втечнен природен газ, като използва потенциала на България в тази посока.

По време на срещата президентът Радев открои значението и потенциала на инициативата Solidarity Ring, създадена през 2023 г. от назначеното от него служебно правителство, за увеличаване на преноса на природен газ към ЕС като се използва и модернизира съществуващата газопреносна инфраструктура на страните-участнички. Интерес за внос на природен газ през България по тази инициатива заявиха редица държави от региона и от Централна и Източна Европа. Държавният глава изрази увереност, че българските институции ще предприемат необходимите действия за увеличаване на транзита на втечнен природен газ към ЕС, както и за възстановяване и укрепване на доверието в страната ни като надежден партньор в транзита на природен газ.

От страна на ръководството на компанията бе заявен интерес и за реализацията на общи проекти в сферата на транспортната и енергийна свързаност в нашия регион.