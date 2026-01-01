23-годишен шофьор с близо 2 промила алкохол се заби в ограда във Врачанско, съобщиха от полицията.

На 6 май е подаден сигнал от жена, че в село Михайлово, водач, който навярно е употребил алкохол, шофира рисково щял да я блъсне.

Екип униформени са подали звуков и светлинен сигнал на водача, който не се съобразил с разпореждането и ускорил движението си в посока изхода на селото към село Септемврийци.

Той е катастрофирал в метална ограда на зърнобаза в селото. Тестът му е отчел 1,80 промила.