Почти половината от новите подкасти, появили се през последните дни, вероятно са създадени с помощта на изкуствен интелект.

От 10 871 нови подкаст емисии, регистрирани за девет дни, 4243, или 39%, показват признаци на генерирано от изкуствен интелект съдържание. Данните са на Podcast Index и бяха цитирани от „Блумбърг“.

„Това е абсурдно“, коментира Дейв Джоунс, който управлява Podcast Index, в свое предаване.

Подкастите и преди изкуствения интелект бяха формат с нисък праг за навлизане. Те могат да се правят евтино, често са дълги и много хора ги слушат фоново, докато вършат други неща. Именно това ги прави особено лесни за имитация.

Съвременните чатботове могат бързо да създават дълги сценарии, а синтетичните гласове звучат все по-близо до човешките. Ако слушателят не внимава особено, лесно може да пропусне, че зад микрофона няма реален водещ.

Затова не е изненадващо, че компании като Inception Point вече превръщат този модел в бизнес. Миналата година фирмата твърдеше, че произвежда по 3000 епизода седмично за 5000 предавания, създадени с изкуствен интелект, при цена от около 1 долар на епизод. Съоснователката Джанин Райт заяви пред „Блумбърг“, че компанията вече има над 10 000 активни предавания, като повече от 2500 са създадени само през последните три седмици.

Репортер на „Телеграф“ описва част от тези продукции като крайно безлични. Едно от предаванията се казва просто „Морава“ и включва монотонен изкуствен водещ, който говори предимно с клишета и почти не дава полезна информация.

Най-забележимото в тези подкасти често са грешките: внезапни препратки към несъществуващи герои, сюжетни отклонения без смисъл и цели пасажи, които звучат като пълна безсмислица.

Не е ясно колко хора действително слушат подобно съдържание. Част от аудиторията вероятно бързо разбира, че предаването е генерирано, и го спира. Други просто се отегчават, без изобщо да осъзнаят, че гласът не принадлежи на човек. При мащаба на производство обаче дори кратките слушания могат да носят приходи от реклами и кликове.

Някои платформи вече затягат правилата. RSS.com не допуска нови предавания до програматичните си реклами, ако не са абонирани за услугата и не са имали поне десет слушатели през последния месец, съобщи „Блумбърг“. Ако даден подкаст бъде определен като масово генерирано нискокачествено съдържание, рекламите се спират, а предаването може да бъде демонетизирано за постоянно или премахнато.

„Компании като нашата са изградени от хора, а хората, които създадоха RSS.com, наистина държат на подкастите и на истинските автори“, заяви съоснователят на платформата Алберто Бетела. „Ако умишлено оставим подобно съдържание, това ще навреди на цялата екосистема и на репутацията ни. Ако пропуснем нещо, проблемът е в мащаба, а не в политиката ни.“

Компаниите, които произвеждат подкасти с изкуствен интелект, отхвърлят критиките. Те не харесват и думата „slop“, използвана в английския за евтино, масово и нискокачествено съдържание.

„Хората, които още говорят за slop, повтарят стари шеги“, заяви Райт от Inception Point пред „Блумбърг“. „Това е вчерашен разговор.“