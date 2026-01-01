Николета Кузманова, която бе заместник-председател на предишното Народно събрание от "Има такъв народ", е назначена за началник на кабинета на новия председател на парламента Михаела Доцова. Това съобщи "24 часа".

Тя е доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет. На 54 години е и беше избрана за депутат от Габрово. Съпругът ѝ Илия Кузманов е шеф на най-големия полицейски профсъюз - Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Служители от парламента казват, че новата шефка на кабинета ги е успокоила, че няма да има резки смени и размествания в администрацията.

В кулоарите на НС днес заместник-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев заяви, че не е запознат с казуса по назначаването на Кузманова.

"Не мога да коментирам, не знам коя е тази дама", заяви той.