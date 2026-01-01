Служебният кабинет ще внесе в Народно събрание за ратификация договора за присъединяване на България към Европейски механизъм за стабилност.

„Това е международна финансова институция, към която трябва да се присъединим, тъй като сме членове на еврозоната“, заяви служебният финансов министър Георги Клисурски.

Ключова стъпка: Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Какво представлява механизмът?

„Представете си, че това е най-добрата застраховка „Живот“ за финансовото здраве на България, от която можем да се възползваме.“

Клисурски отбеляза още, че страната ни дори е закъсняла с присъединяването, тъй като други държави членки са направили това три месеца след влизането си в еврозоната.

Европейски механизъм за стабилност е постоянният спасителен фонд на страните от еврозоната, създаден през 2012 г. с цел да подпомага държави, изпаднали във финансови затруднения, и да гарантира стабилността на еврото.

Механизмът предоставя финансова помощ под формата на заеми, кредитни линии или подкрепа за банки, когато дадена държава от еврозоната е изправена пред риск от финансова криза. Средствата се отпускат при определени условия и срещу ангажимент за икономически и финансови реформи.

ЕМС се финансира от държавите членки на еврозоната чрез капиталови вноски. Всяка страна участва с дял, определен според икономическия ѝ размер.

Институцията играе ключова роля по време на дълговата криза в Европа, когато бяха подпомогнати държави като Гърция, Испания, Португалия и Кипър.

Присъединяването към механизма е задължително за всички държави, които приемат еврото.