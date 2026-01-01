Водач на тротинетка е с опасност за живота след катастрофа, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Инцидентът е станал на 6 май по ул."Христо Ботев" в града между електрическа тротинетка без регистрационна табела, управлявана от 27-годишен мъж и таксиметрова кола, управляван от 23-годишен мъж.

Пострадал е водачът на тротинетката, който е настанен в болница с опасност за живота.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство - отчетени са отрицателни резултати. В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.