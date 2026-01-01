Три катастрофи са станали в рамките на часове в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Има жертва, а двама души са в тежко състояние. Произшествията са станали на 6 май.

Първият инцидент е станал нна кръстовището между бул. „Македония“ и ул. „Кукуш“ в Пловдив. 15-годишен водач на тротинетка е получил тежки наранявания, след като бил блъснат от автомобил с шофьор на 84 години.

Два часа и половина по-късно - в отсечката между Бачково и Нареченски бани, при все още неизяснени обстоятелства, мотоциклет е навлязъл частично в насрещното и се ударил в тежкотоварен камион с 52-годишен водач.

32-годишният мотоциклетист е издъхнал на място. Отново в областния град - на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Янко Сакъзов“, сериозно бил ранен 51-годишен мъж, който се блъснал с управлявания мотопед в електрически стълб.