21-годишен мъж вилня на пешеходна пътека в Русе и преби пешеходец, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 5 май вечерта в района на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „П.Д. Петков“.
Във видимо нетрезво състояние е отправял обиди и псувни към граждани, след което е нанесъл побой на 40-годишен пешеходец.
Пострадалият е прегледан - установени отоци по лицето и главата, както и кръвотечение от носа, без данни за фрактури.
Той е отказал последващо лечение. Агресияният мъж е бил задържан. Разпитани са множество свидетели и работата продължава.