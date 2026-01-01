21-годишен мъж вилня на пешеходна пътека в Русе и преби пешеходец, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 май вечерта в района на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „П.Д. Петков“.

Млад мъж вилня пиян и заплашва с убийство родителите си в Разград

Във видимо нетрезво състояние е отправял обиди и псувни към граждани, след което е нанесъл побой на 40-годишен пешеходец.

Пострадалият е прегледан - установени отоци по лицето и главата, както и кръвотечение от носа, без данни за фрактури.

Той е отказал последващо лечение. Агресияният мъж е бил задържан. Разпитани са множество свидетели и работата продължава.