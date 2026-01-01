Тежкотоварен камион се блъсна в клони на орех и едва не се заби в къща в Харманли.

Инцидентът станал на 6 май на улица „Янко Сакъзов“.

Камионът се е движил по улица, непригодена за такъв вид МПС, а след удара се е разрушила конструкцията на полуремаркето.

След 100 метра камионът е успял да спре на тротоара пред къща, предава Агенция "Булфото".

Пътните полицаи са тествали с дрегер 67-годишния водач, който отчел наличие на 1,89 промила.

Той е отказал кръвни изследвания и е задържан.