Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съществува връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъм – твърдение, което бе категорично опровергано от британски учени и медицински експерти, съобщава Пи Ей мидия/ДПА.

Тръмп посочи, че имало „стремителен ръст“ на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ като Tylenol, а в Европа – като парацетамол, може да е причина за това. Той призова бременните жени да не приемат лекарството и изрази също така неоснователни съмнения относно ваксините. Тръмп също така заяви, че Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ (FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

Експертите реагираха незабавно. Един от тях предупреди, че подобни твърдения „рискуват да стигматизират семействата на деца с аутизъм, като внушават, че са си го причинили сами“. Учените обясняват, че увеличаването на случаите на аутизъм в САЩ се дължи основно на разширеното определение на състоянието, което вече включва по-леки форми от спектъра и подобрена диагностика.

Европейският съюз и британските здравни служби потвърдиха безопасността при употребата на парацетамол по време на бременност, опровергавайки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който свърза приемането на популярното болкоуспокояващо със "стремителния ръст" на случаите на аутизъм, предаде Ройтерс.

По-рано днес Световната здравна организация (СЗО) заяви, че доказателствата за съществуването на връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма остават противоречиви и призова за предпазливост при извеждането на подобни заключения.

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) изрично посочва, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

Д-р Моник Бота от Университета в Дърам припомни, че мащабно шведско изследване върху 2,4 милиона раждания, публикувано през 2024 г., не открива никаква връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и повишен риск от аутизъм, хиперактивност или интелектуални затруднения. „Няма солидни доказателства за причинно-следствена връзка. Вярвам с висока степен на увереност, че такава не съществува“, подчерта тя.

Проф. Димитриос Сиасакос от Университетския колеж в Лондон отбеляза, че аутизмът е резултат от комбинация от фактори – най-вече генетична предразположеност и усложнения при раждането. Според него всякакви наблюдавани връзки между парацетамол и аутизъм изчезват, когато се вземат предвид фамилната анамнеза и други ключови фактори.

Проф. Клер Андерсън, президент на Кралското фармацевтично дружество, подчерта, че парацетамолът се използва безопасно от десетилетия и остава основно средство за контрол на болката и температурата, включително при бременни жени.

Мел Мерит от Националното аутистично дружество във Великобритания заяви, че дезинформацията, разпространявана от Тръмп и американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, подкопава десетилетия научни изследвания и рискува да засили страха и стигмата сред хората с аутизъм и техните семейства.

В същото време през август 2025 г. изследване на Харвардския университет и болницата Mount Sinai отчете възможна връзка между излагането на ацетаминофен по време на бременност и неврологични разстройства. Авторите обаче подчертаха, че лекарството остава важно за лечение на висока температура и болка, които също могат да навредят на плода.

"Доказателствата остават противоречиви", заяви говорителят на СЗО Тарик Яшаревич на пресконференция в Женева, когато бе попитан за възможна връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма. Той цитира неконкретизирани проучвания, които сочат възможна връзка, но заяви, че това не е потвърдено от последващи изследвания. "Тази липса на възпроизводимост наистина налага предпазливост при извеждането на случайни заключения", каза той.