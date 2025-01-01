Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Руската федерация Владимир Путин пристигнаха в Анкъридж, Аляска, където ще проведат среща във военна база Елмендорф-Ричардсън. Очаква се тя да започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско).

Тръмп пристигна на борда на Air Force One в 21:20 ч. българско време, а самолетът на Путин кацна в пристанищния град, където по-рано днес няколкостотин души се събраха на проукраински протест, 25 минути по-късно. Те се здрависаха на пистата във военната база, преди да потеглят за същинската част на срещата в бронираната президентска лимузина на държавния глава на САЩ.

President Trump just greeted Putin, with Putin coming to him for a handshake.



Art of the deal?👀pic.twitter.com/WJN97yHMOU — Lester Tellez (@onpointpolitics) August 15, 2025

САЩ временно отменят някои санкции срещу Русия преди срещата Тръмп-Путин

Първоначално лидерите ще разговарят във формат "три на три" с участието министрите си, а малко по-късно делегациите им ще се срещнат за преговори, преди да се оттеглят за работна закуска. Резултатите от срещата на върха ще бъдат оповестени на обща пресконференция след края ѝ.

Getty

Американският екип се състои от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, министъра на търговията Хауърд Лътник, министъра на отбраната Пийт Хегсет, специалния пратеник Стив Уиткоф и началника на президентската администрация Сузи Уайлс, съобщи Белият дом.

Руската делегация се състои от външния министър Сергей Лавров, министъра на отбраната Андрей Белоусов, финансовия министър Антон Силуанов, съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков и съветника по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.

🇷🇺🇺🇸 Russian delegation at the summit in Alaska: Lavrov, Ushakov, Belousov, Siluanov, and Dmitriev … besides Putin.



The delegation is big. pic.twitter.com/drS6sVJHSK — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 14, 2025

Облечен в пуловер с надпис "СССР", Лавров привлече вниманието при пристигането си в Анкъридж по-рано днес.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia’s neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025

Вчера Ушаков заяви, че основната тема на разговор между двамата президенти ще е разрешаването на украинската криза, като добави, че ще бъдат обсъдени "и по-широки задачи, свързани с осигуряването на мира и сигурността, както и актуални и най-наболели международни и регионални въпроси".

Тръмп иска тристранна среща с Путин и Зеленски

Тръмп определи срещата като опит за приближаване до спирането на боевете между Русия и Украйна. В началото на август, след като срещата вече беше обявена, той заговори за териториална размяна между двете държави, като заяви, че те са близко до сключването на мирно споразумение. На 13 август републиканецът съобщи, че планира и втори кръг от консултации на живо с руския си колега, като този път ще участва и украинският държавен глава Володимир Зеленски.

„Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия. Това ми харесва, защото те искат да правят бизнес, но няма да правим бизнес, докато не приключим войната (...) Ако срещата не върви добре, ще стана и ще си тръгна (...) Искам да видя бързо прекратяване на огъня. Не знам дали ще стане днес, но няма да съм доволен, ако не е днес“, каза днес американският президент на борда на Air Force One. Той подчерта желанието на Съединените щати и Европейския съюз да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, но изключи варианта Киев да се присъедини към НАТО.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви Путин вчера. Той не изключи в бъдеще да има нови договорености между Русия и Съединените щати в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира.

Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден

На 12 август 26 държави членки на Европейския съюз подписаха съвместно изявление, приветстващо усилията на американския президент за постигането на мир в Украйна. В документа, който не бе подкрепен от Унгария, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.

БТА / АП / Mark Thiessen

Базата Елмендорф-Ричардсън е най-големият военен обект в Аляска и е дом на над 32 000 души – около 10% от населението на Анкъридж. Районът е значим и за Русия - преди 158 години САЩ купуват Аляска от Руската империя.