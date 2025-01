Президентът Доналд Тръмп обяви строги нови ограничения върху имиграцията и убежището в САЩ часове след встъпването си, като обяви, че ще изпрати войски на границата между САЩ и Мексико и ще се опита да прекрати гражданството по рождение.

Тръмп обяви национално извънредно положение по южната граница и използва продължителна пресконференция в Овалния кабинет, за да обяви спорна заповед, която иска да отмени правото на американско гражданство на всеки, роден в Америка.

Но ходът за отмяна на право, залегнало в конституцията на САЩ, ще се изправи пред сериозни правни предизвикателства, неизбежност, която президентът призна.

