САЩ трябва да контролират Гренландия, за да гарантират международната сигурност, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп каза това, докато подписваше укази в Овалния кабинет на Белия дом в първия ден от втория си мандат като държавен глава.

Той проявява интерес към това да присъедини Гренландия, която е автономна датска територия, към САЩ, откакто бе избран отново за президент през ноември миналата година.

Тръмп не изключва употребата на военна или икономическа сила, за да убеди Дания да отстъпи Гренландия.

Премиерът на Гренландия Муте Егеде, който е привърженик на независимостта на Гренландия, заяви, че островът не се продава и че народът му сам ще реши бъдещето си.

