Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Руската федерация Владимир Путин ще се срещнат днес във военната база Елмендорф-Ричардсън, която се намира в град Анкъридж, Аляска. Очаква се срещата да започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско).

По пътя си към Аляска Путин ще посети Магадан. Това съобщи пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде ТАСС.Тръмп излетя за Аляска на борда на Air Force One около 15:00 ч. българско време, а в Анкъридж няколкостотин души се събраха на проукраински протест.

‼️🇺🇸🇺🇦 In Anchorage, #Alaska, opponents of Trump held a pro-#Ukraine rally yesterday ahead of today’s meeting between the U.S. and #Russian presidents.



The crowd was made up mostly of local Americans who not only support Ukraine but also oppose Trump’s policies in general. Some… pic.twitter.com/MdLV2BbF3n — Maimunka News (@MaimunkaNews) August 15, 2025

САЩ временно отменят някои санкции срещу Русия преди срещата Тръмп-Путин

Първоначално двамата лидери ще разговарят на четири очи, а малко по-късно делегациите им ще се срещнат за преговори, преди да се оттеглят за работна закуска. Резултатите от срещата на върха ще бъдат оповестени на обща пресконференция след края ѝ.

Руската делегация ще се състои от министъра на външните работи Сергей Лавров, министъра на отбраната Андрей Белоусов, финансовия министър Антон Силуанов, съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков и съветника по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.

🇷🇺🇺🇸 Russian delegation at the summit in Alaska: Lavrov, Ushakov, Belousov, Siluanov, and Dmitriev … besides Putin.



The delegation is big. pic.twitter.com/drS6sVJHSK — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 14, 2025

Вчера Ушаков заяви, че основната тема на разговор между двамата президенти ще е разрешаването на украинската криза, като добави, че ще бъдат обсъдени "и по-широки задачи, свързани с осигуряването на мира и сигурността, както и актуални и най-наболели международни и регионални въпроси".

Тръмп иска тристранна среща с Путин и Зеленски

Тръмп определи срещата като опит за приближаване до спирането на боевете между Русия и Украйна. В началото на август, след като срещата вече беше обявена, той заговори за териториална размяна между двете държави, като заяви, че те са близко до сключването на мирно споразумение. На 13 август републиканецът съобщи, че планира и втори кръг от консултации на живо с руския си колега, като този път ще участва и украинският държавен глава Володимир Зеленски.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви Путин вчера. Той не изключи в бъдеще да има нови договорености между Русия и Съединените щати в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира.

Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден

На 12 август 26 държави членки на Европейския съюз подписаха съвместно изявление, приветстващо усилията на американския президент за постигането на мир в Украйна. В документа, който не бе подкрепен от Унгария, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.

БТА / АП / Mark Thiessen

Базата Елмендорф-Ричардсън е най-големият военен обект в Аляска и е дом на над 32 000 души – около 10% от населението на Анкъридж. Районът е значим и за Русия - преди 158 години САЩ купуват Аляска от Руската империя.

Днешната среща между Путин и Тръмп може да остане в историята като момента, който предопредели края на войната в Украйна.

През 1945 г. в Ялта американският президент Франклин Рузвелт, британският премиер Уинстън Чърчил и генералният секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз Йосиф Сталин очертаха зоните на влияние на великите сили след края на Втората светна война. В основата на конференцията стояха въпросите за териториалната цялост, суверенитета и бъдещите мирни договорености – теми, които отново излизат на преден план днес.