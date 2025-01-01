Трима хърватски алпинисти загинаха, след като лавина ги връхлетя под връх Тошка в Юлийските Алпи на Словения на 5 октомври, съобщиха спасителните служби.

Търсенето на туристите, които предприели изкачване въпреки метеорологичните предупреждения, започнало още на 5 октомври, когато спасителите открили тялото на единия от тях. Операцията обаче била временно прекратена поради лоши атмосферни условия. На 6 октомври екип от 45 спасители, полицаи и хеликоптер възобновили издирването и намерили телата на останалите двама алпинисти на височина около 1800 метра.

„И тримата са загинали“, заяви ръководителят на спасителния екип Миха Арх на пресконференция, на която присъстваха вътрешните министри на Словения и Хърватия.

„Операцията беше изключително опасна и трудна за спасителите“, допълни той. Арх поясни, че поради лошото време хеликоптерът не е могъл да излети от земята и е трябвало да започне от близък планински връх, за да достигне мястото, локализирано чрез телефонен сигнал от един от алпинистите.

Арх посочи, че вероятната причина за лавината са били мокрият сняг и силният вятър.

Тримата загинали са били част от група хървати от адриатическия град Сплит.

.Хърватия изпрати помощ на словенските екипи за търсене, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Вчера трима хърватски планинари бяха затрупани от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения. Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да изкачват връх Тосц. Предполага се, че двамата планинари, които все още се издирват, са братя.

Хърватският премиер Андрей Пленкович е разговарял снощи със словенския премиер Роберт Голоб и е предложил Хърватия да изпрати спасителни екипи, които да подкрепят словенските в търсенето на двамата планинари.

Трима хърватски туристи са затрупани от лавина в Словения

"Благодарни сме на словенската Планинска спасителна служба, на полицията и на всички спешни служби за ангажимента и дейността, която провеждат. Хърватия предложи помощ в по-нататъшното търсене и спасяване на изчезналите граждани чрез механизма за Гражданска защита, който включва и екипи на хърватската Планинска спасителна служба, както и хеликоптери и друго оборудване на министерствата на вътрешните работи и на отбраната", написа Пленкович в публикация в Екс.

Днес се очаква хърватският вътрешен министър Давор Божинович да пристигне в Словения, където ще бъде посрещнат от словенския си колега Бощян Поклукар.

Заместник-председателят на словенската Планинска спасителна служба Клемен Белхар каза, че в района на лавината е имало едва около половин метър сняг, но въпреки това в местността съществуват предпоставки са лавини.