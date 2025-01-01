Най-малко 10 души загинаха и 41 са ранени, след като товарен влак се сблъска с двуетажен автобус в централно Мексико, съобщиха местните власти в понеделник.
Запис от охранителни камери, излъчен от местните медии, показва как влакът се забива в автобуса, който пресича прелез в Атлакомулко на около 100 километра северозападно от столицата Мексико Сити. Във видеото няма видими бариери. „Имаме общо 41 ранени... и имаме 10 смъртни случая“, каза Адриан Ернандес, служител по гражданска защита за щата Мексико, където се намира Атлакомулко. Той каза, че четирима от ранените са в тежко състояние.
🚨 Mexico Train–Bus Collision— GlobeUpdate (@Globupdate) September 9, 2025
A freight train struck a double-decker bus in Atlacomulco (80 mi NW of Mexico City)
— 10 dead, 55+ injured
— Bus tried to cross unguarded tracks in heavy traffic
— Impact sheared the vehicle in two#Mexico #Bills #OCTO #bbrightvc #adp2025 pic.twitter.com/LqF0wwYT8V
Кадрите в социалните медии документират няколко ранени пътници, излизащи от автобуса, докато снимки от мястото на инцидента показват автобуса, на който липсват целия му покрив и задната част. Шофьорът на автобуса е арестуван.