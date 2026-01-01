Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка", предаде Ройтерс.

Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом, Тръмп посочи, че страните от НАТО подкрепят американско-израелската война, която навлезе в третата си седмица, но не искат да участват в нея.

"Мисля, че НАТО прави много глупава грешка", каза американският държавен глава в Белия дом.

"Всеки е съгласен с нас, но те не искат да помогнат. И ние, САЩ, трябва да запомним това, защото мисля, че е доста шокиращо", добави той.

Тръмп призова държавите да помогнат да се обезопаси Ормузкият проток, след като Иран отговори на съвместните американско-израелски атаки, като на практика блокира морския път за преминаващите оттам петролни танкери с дронове, ракети и мини, припомня Ройтерс.

Няколко държави от НАТО обаче казаха вчера, че засега не планират да изпратят кораби, за да помогнат за сваляне на блокадата, с което всъщност пренебрегнаха призива на Тръмп за военна подкрепа.



"Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея", написа преди изказванията си в Овалния кабинет Тръмп в своята социална платформа Трут соушъл".