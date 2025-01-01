Най-малко 15 души загинаха и няколко бяха ранени, когато фуникуляр дерайлира в Лисабон, Португалия. Спасителни екипи са на мястото, където някои хора остават заклещени, съобщи Си Ен Ен Португалия.

По-рано източник от полицията за обществена сигурност заяви, че най-малко трима души са загинали при дерайлирането, а около 20 са ранените, от които най-малко 9 са в тежко състояние.

Разследват се причините за инцидента.

Фуникулярът „Глория“, който може да превозва до 42 души, е забележителност на Лисабон и е много популярен сред туристите, посещаващи града. Той е на повече от век, като е открит през 1885 г., според официалния туристически сайт на Лисабон.

БТА

Carris, компанията за обществен транспорт, която управлява фуникуляра, съобщи, че екипите ѝ са на мястото и че „са активирани всички средства“ за реагиране на инцидента.

„Приоритетът е да се следи ситуацията“, каза официален източник, без да дава повече подробности за възможната причина за дерайлирането.

Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

БТА

Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.

Фуникулярът "Глория" може да транспортира до 42-ма пътници.