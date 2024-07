Тайфунът "Геми" връхлетя крайбрежната китайска провинция Фуцзян днес и предизвика проливни дъждове и силни ветрове. Това е най-мощната буря в района от началото на тази година.

До момента бурята е засегнала близо 630 000 души в провинция Фуцзян. На близо половината от тях се наложи да напуснат домовете си, съобщи агенция Синхуа. По-рано тази седмица тайфунът уби десетки, докато преминаваше през Тайван и Филипините.

"Геми" е придружаван от ветрове със скорост до 100,8 км/ч.

Super Typhoon #Gaemi is forecast to strike #Taiwan 🌀⚠️ Winds could exceed 240 km/h (150 mph), the equivalent of a high-end category 4 hurricane, before impacting northern Taiwan on Wednesday. Gaemi will then go on to strike China’s Fujian province on Thursday. pic.twitter.com/yKJyCG3owt

Макар че степента на тайфуна да беше понижена до тропическа буря заради по-ниските скорости на вятъра, обширните облачни ивици продължават да носят значителна опасност от наводнения, особено за реките в Централен Китай, които вече са с повишени нива в резултат на летните дъждове.

Часове преди пристигането на тайфуна Постоянният комитет на Политбюро на Комунистическата партия, ръководен от президента Си Цзинпин, проведе специална среща за контрол на наводненията и призова кадрите в цялата страна да защитят живота на населението.

Трябва да се положат усилия за предотвратяване на преливането на големи реки и срутването на стените на големи и ключови средни водоеми, съобщи Синхуа казаното на срещата.

#UPDATE The strongest typhoon to hit Taiwan in eight years killed three people and flooded parts of the island’s second-biggest city on Thursday, as rescuers searched for nine sailors missing after their cargo ship sank in the storm ⬇️ https://t.co/Bnlds06cPr pic.twitter.com/IfB8lVPISd