It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

The death of Her Majesty, Queen Elizabeth is a profoundly sad moment for the UK, the Commonwealth and the world.

Her life was one of extraordinary dedication and service.

On behalf of the people of Scotland, I convey my deepest condolences to The King and the Royal Family. https://t.co/o2XqGJMF2S — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

Incredibly sad to hear of the passing of HM Queen Elizabeth II.



As our longest reigning monarch, she firmly upheld the values and traditions of the British Monarchy.



On behalf of the people of Wales I offer our deepest condolences to Her Majesty's family during this sad time. pic.twitter.com/TMPhpVfqC6 — Mark Drakeford (@PrifWeinidog) September 8, 2022

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion.



She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change.



Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA — António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2022

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

The club has issued a statement regarding this evening's game at Old Trafford, following the death of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

целия свят след новината за"Великобритания, Обединеното кралство е. Тя беше шампион на общността на нациите. В момента ние сме процъфтяваща държава. Кралица Елизабет Втора ни даваше силата, от която имахме нужда, тя бе духът на Великобритания и този дух ще продължи. Тя бе най-дълго управлявалия ни монарх", обяви в официално изявление"С такова достойнство през 70 години. Нейните постижения ще. В Обединеното кралство и целия свят. Тя беше", обяви Тръс.беше за пример. В началото на тази седмица, на 96 години, тя продължи да изпълнява задълженията си като ме въведе в длъжност като 15-ти министър председател по времето на нейното царуване. В трудните дни на тъга ние ще бъдем обединени в Обединеното кралство, Общността на нациите и в света за да почетем нашите заслуги", заяви премиерът на Великобритания в своето обръщение към нацията.с течение на времето през хилядите години ние се обръщаме къми се вричаме във вярност и в това, че ще го подпомагаме в неговото изпълнението на неговия дълг към короната и ще засвидетелстваме неговата лоялност, както към неговата майка, която беше лоялна към толкова много.на нашата велика държава и така, както би желала нашата кралица. Искам да завърша с думите: Бог да пази краля", заяви в своето слово Тръс.Президентът на САЩсрещите си с покойната кралица през годините."Тя очароваше с остроумието си, трогна ни с добротата си и щедро сподели с нас своята мъдрост. Тя беше солидарна със Съединените щати през най-мрачните ни дни след 11 септември, когато тя трогателно ни напомни, че „скръбта е цената, която плащаме за любовта“, каза държавният глава на САЩ.на Нейно Величество кралица Елизабет II. От името на народа изказваме искрени съболезнования на Кралското семейство, цялото Обединено кралство и Британската общност за тази непоправима загуба. Нашите мисли и молитви са с вас", написа в Туитър президентът на Украйна Володимир Зеленски.също отдадоха почит на кралицата като изпратиха своите съболезнования на кралското семейство, пише BBC.Първият министър на Шотландия Никола Стърджън написа в Туитър:"Смъртта на Нейно Величество, кралица Елизабет, еза Обединеното кралство, Британската общност и света. Животът й беше изпълнен с изключителна отдаденост и служба. От името на народа на Шотландия, предавам най-дълбоките си съболезнования на краля и кралското семейство." написа Никола Стърджън.Премиерът на Уелс Марк Дрейкфорд каза, че еда научи за смъртта на кралицата."Като нашия най-дълго управлявал монарх,. От името на народа на Уелс, изказвам нашите най-дълбоки съболезнования на семейството на Нейно Величество в този тъжен момент.", написат Марк Дрейкфорд.От Белия дом заявиха, чеслед кончината на кралица Елизабет Втора, както и с целия британски народ, заяви говорителката на американското президентство Карин Жан-Пиер, цитирана от Франс прес.също изрази своите съболезнования от кончината на кралицата:кралица Елизабет II, адмирирана от цял ​​свят за нейното лидерство и отдаденост. Тя беше добрапрез десетилетия на промяна. Нейната непоколебима отдаденост през целия живот ще се помни дълго", написа той в Туитър.Френският президентпосочи, че "Нейно Величество кралица Елизабет IIи единството на британската нация повече от 70 години. Помня я катодобросърдечна кралица, която е оставила траен отпечатък в своята страна и нейния век", написа той в Туитър.С официално изявление излезе клубът, който има мач тази вечер на Олд Трафорд."Манчестър Юнайтедза кончината на Нейно Величество Кралицата.Клубът признава нейния огромен принос към обществения живот, включително спорта, както тук, в Обединеното кралство, в Британската общност, така и по света.Всички, свързани с Манчестър Юнайтед, сев изпращането на нашите най-дълбоки съболезнования и сърдечно съчувствие към Кралското семейство.Следвайки указанията на ФА и УЕФА, мачът от Лига Европа на УЕФА тази вечер срещу Реал Сосиедад ще се проведе по план на Олд Трафорд.преди началото, което ще позволи на отборите, официалните лица на мача и всички присъстващи да отдадат почитта си на Нейно Величество Кралицата. И двата отбора ще носят черни ленти на ръкавите, а знамената на "Олд Трафорд" ще се веят наполовина в знак на нашето най-голямо уважение", става ясно от изявлението.Лидерът на лейбъриститеотдаде почит на кралицата, описвайки я като "забележителен суверен".В изявление той каза: „Това е дълбока лична загуба за кралското семейство и всички наши мисли са с тях в този момент. Нацията споделя тяхната скръб", каза той, цитиран от BBC.в служба и преданост към нашата нация и Британската общност; нашият най-дълго управлявал и най-велик монарх.тя стоеше не за това, за което нацията се бори, а за това, за което се съгласи", казва сър Кийр Стармър."Тъй като Великобритания се промени бързо около нея, това посвещениеТъй като нашата велика Елизабетинска ера приключва, ние ще почетем паметта на покойната кралица, като запазим живи ценностите на обществената служба, които тя въплъщава", казва още той.