Стотици жени са били изнасилени и изгорени живи по време на хаоса, след като подкрепяна от Руанда бунтовническа група влезе в конгоанския град Гома миналата седмица. Това съобщиха от The Guardian.

Затворничките са били нападнати в затвора Munzenze в Гома по време на масово бягство от затвора.

Заместник-началникът на мироопазващите сили на ООН, базирани в Гома, Вивиан ван де Пере каза, че докато няколко хиляди мъже са успели да избягат от затвора, зоната, запазена за жени, е била опожарена. Изображенията, направени малко след като подкрепяните от Руанда бунтовници M23 достигнаха центъра на Гома, показват огромни кълба черен дим, издигащи се от затвора сутринта на 27 януари.

“They were all raped and then they set fire to the women’s wing. They all died afterwards.”



Hundreds of women were attacked during a mass prison breakout in Goma, DRC, after Rwandan-backed M23 rebels seized the city. UN blocked from investigating.

