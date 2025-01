Въоръжената групировка "M23" и военни от Руанда навлязоха в град Гома, ДР Конго, в нощта на 26 януари. Рискът от война между двете африкански държави е по-голям от всякога, а хуманитарната криза в региона достигна невиждани измерения.

“M23” или “23 март” (March 23) e бунтовническо формирование, което оперира в провинция Северно Киву и се състои от близо 8000 бойци.

На 23 март 2009 г. е подписано мирно споразумение между “Националния конгрес за народна отбрана” (НКНО) на местната общност тутси и правителството на ДР Конго. Вдъхновени от НКНО, членовете на "М23" смятат, че обещанията от спогодбата (опазване на малцинствата, равно разпределение на държавните ресурси и включване на тутси в армията) не са спазени.

МВнР предупреждава българите да преустановят пътуванията си в ДР Конго

Според "M23" групировката брани тутси от хуту - друга общност, която през 90-те извършва геноцида в Руанда.

ДР Конго, САЩ и ООН обвиняват Руанда в подкрепа за M23 - упрек, който страната отрича. Доклад на ООН от юли 2024 г. сочи, че 3 до 4 хил. военни от Руанда се бият редом с "М23".

Около 11 хил. миротворци на ООН съдействат на армията на ДР Конго. Въпреки че африканските лидери и Съединените щати са успявали да договарят примирия, сега конфликтът отново е в разгара си.

PHOTOS: M23 rebels on patrol along the Rwanda-DR Congo border near La Corniche One Stop Border Post. pic.twitter.com/0AvKzHR24C