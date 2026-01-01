Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви в социалната мрежа "Екс", че е пристигнал в Давос, предаде Ройтерс.
Очаква се той да се срещне с представители на правителството на САЩ в кулоарите на Световния икономически форум.
Reuters reports that Kirill Dmitriev (Putin’s special envoy for foreign investment/economic cooperation) will attend the World Economic Forum in Davos, where he’s expected to hold meetings with representatives of the US delegation.— Brian McDonald (@27khv) January 19, 2026
Trump will be attending Davos in person. pic.twitter.com/BGGhh81xeM
Дмитриев е ключова фигура в преговорите за прекратяване на войната в Украйна и също така проучва възможностите за търговия между Русия и САЩ, отбелязва Ройтерс.