Кирил Дмитриев
Кирил Дмитриев / БГНЕС / EPA

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви в социалната мрежа "Екс", че е пристигнал в Давос, предаде Ройтерс. 

Очаква се той да се срещне с представители на правителството на САЩ в кулоарите на Световния икономически форум. 

Дмитриев е ключова фигура в преговорите за прекратяване на войната в Украйна и също така проучва възможностите за търговия между Русия и САЩ, отбелязва Ройтерс. 

Николай Велев, БТА
Свят