23-годишен български гражданин беше спасен след мащабна издирвателна операция в морето край остров Тасос, съобщава гръцката медия Kavala Post.

Сигналът за изчезнал плувец е подаден в понеделник следобед в района на плаж Парадайс. Незабавно е започнала операция с участието на гръцката брегова охрана, пристанищните власти в Кавала и Тасос, както и частен плавателен съд.

След няколкочасово издирване младият мъж е открит жив във водата и е изведен безопасно на брега. По първоначална информация той е в добро здравословно състояние.

Случаят предизвика сериозна мобилизация на спасителните служби, но приключи благополучно.