В район на хърватската столица е паднал неидентифициран обект. Чула се е експлозия, на мястото е останал кратер, а районът е отцепен, се казва в изявление на пресслужбата на Министерството на вътрешните работи на републиката.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep. #Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo

"След 23:00 ч. местно време полицейското управление в Загреб получи няколко сигнала от граждани, че е усетена експлозия, която е била предшествана от падащ предмет", заявиха от министерството.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски служители, които открили кратера. В близост до него са намерени и два парашута.



In #Croatia #Zagreb, an unidentified object fell from the sky (#UAV Tu-141 "Strizh) flew from the territory of #Ukraine. Decoy ? #Ukrainian Attempt to draw #NATO in the #RussiaUkraineWar ? It flew over #Romania #Hungary pic.twitter.com/Ebnei8M3cg