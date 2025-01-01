Китайският президент Си Цзинпин тази сутрин поздрави Словакия за "поддържането на приятелството" ѝ с Китай и каза пред премиера Роберт Фицо, че се надява Братислава да продължи да помага на Пекин с изграждането на отношенията му с ЕС, предаде Ройтерс.

Международната общност се нуждае от единство и сътрудничество повече от всякога, заяви Си пред Фицо. Вчера той присъства на мащабния военен парад в Пекин, който демонстрира китайската военна мощ и дипломатическо влияние, отбеляза Ройтерс.

Китай разчита на някои страни от ЕС, сред които Словакия, да говорят от името на Пекин пред ЕС, който наложи високи мита върху китайските електромобили заради твърдения за нелоялна конкуренция. Словакия е една от петте страни в ЕС, които се противопоставят на тези мита.

Си каза, че се надява Братислава да продължи да играе "положителна роля" в насърчаването на отношенията между Китай и ЕС, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.

Фицо, който за последно се срещна със Си в Москва през май, е нетърпелив бързо да развие отношенията си с Пекин, отбелязва Ройтерс.

Заедно с Унгария – друга страна членка на ЕС, управляваната от популисти Словакия се опитва да привлече създаващи работни места инвестиции от китайски фирми, продаващи стоките си в Европа.

Но за разлика от Будапеща, Братислава бавно извлича ползи от отношенията си с втората по големина икономика в света, като едва миналата година успя да издигне връзките си с Пекин на стратегическо ниво.

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто, който беше представител на премиера Виктор Орбан на военния парад в Пекин, вчера каза пред китайския си колега Ван И, че около 31% от китайските инвестиции в Европа са в Унгария.

Подобно на Унгария, Словакия поддържа и близки отношения с Русия, която покрива голяма част от енергийните нужди на страната.

Утре Фицо ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, след като във вторник каза пред руския държавен глава Владимир Путин, че иска нормализиране на отношенията с Кремъл, дори в момент, когато ЕС се опитва да се откаже от руските енергийни доставки заради инвазията в Украйна през 2022 г.