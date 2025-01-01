Швеция съобщи за „рязко увеличение“ на GPS смущенията над Балтийско море през 2025 г., като инциденти се регистрират „почти ежедневно“ и засягат гражданската авиация в региона, съобщи „Гардиън“.

Данните на Шведската транспортна агенция (Transportstyrelsen) показват 733 докладвани случая от началото на годината до 28 август, спрямо 495 за цялата 2024 г. и едва 55 през 2023 г.

Източниците на смущенията са проследени до територията на Русия, уточнява агенцията.

Андреас Холмгрен, ръководител на звеното, проучващо проблема, заяви, че смущенията не само се увеличават като брой, но и обхващат все по-широка географска зона. Според него това представлява „риск за безопасността“ на гражданската авиация, макар пилотите да разполагат с алтернативни навигационни системи.

Шведските власти възнамеряват да повдигнат въпроса на международно ниво пред Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

Докладът идва само дни след като самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предполагаемо беше засегнат от GPS смущения при заход към летището в Пловдив, България.