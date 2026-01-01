Близо 800 000 долара от американските Национални здравни институти (NIH) са били предоставени през 2025 и 2026 г. за изследователски проект на Университета на Илинойс в сътрудничество с руски държавен институт, който според организацията White Coat Waste е работил и с Иркутския институт за борба с чумата. Финансирането привлече внимание на фона на смъртта на служителка на иркутската лаборатория, за която няма официално потвърждение, че е починала от чума, пише Daily Mail.

Смъртта на служител на Иркутския институт за борба с чумата миналата седмица предизвика международно безпокойство и повдигна въпроси за дейността на лабораторията.

Университетът на Илинойс в Ърбана-Шампейн е партнирал с руския държавен Институт по цитология и генетика — институция, която в миналото е работила с Иркутския институт — по научни проекти през 2025 и 2026 г.

Според White Coat Waste — двупартийна организация за обществен контрол върху разходването на средства за научни изследвания, която основно се занимава с въпроса за експериментите върху животни — Националните здравни институти на САЩ (NIH), които са под ръководството на Кенеди като министър на здравеопазването и социалните услуги, са предоставили близо 800 000 долара на Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн за изследванията.

Университетът е получил 389 943 долара от NIH през юли 2025 г. и още 389 746 долара през септември 2026 г. за изследване на социалното поведение на лисици, отглеждани в развъдник в Сибир.

Проектът привлече вниманието на White Coat Waste, тъй като според организацията животните са били умъртвявани, преди да бъдат изпращани проби в университета за последващ анализ.

Организацията твърди, че финансирането не е трябвало да бъде предоставяно, като се позовава на директива на президента Джо Байдън от 2022 г. за прекратяване на финансирането на определени изследвания върху животни в Русия след началото на войната в Украйна.

Смъртта на лаборантка предизвика тревога

Паника избухна миналата седмица, след като 28-годишната Даря Шипилова, лаборантка в Иркутския институт за борба с чумата в Сибир, съобщила на медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии.

Руски официални представители заявиха, че Шипилова е починала от „неидентифицирана пневмония“, като посочиха, че има данни нейни колеги да са били заразени с COVID-19 и обикновена настинка.

В същото време някои публикации твърдят, че тя е била заразена с белодробна чума — тежка форма на заболяването, причинено от бактерията Yersinia pestis, позната като причинител на средновековната „Черна смърт“.

Стотици хора, с които Шипилова е била в контакт, както и пет болници, включително родилно отделение, са били поставени под карантина. Тя е била хоспитализирана и е починала на 2 октомври.

Оттогава местни медии съобщават и за втори човек, който според твърденията е починал от чума в Иркутска област.

Междувременно публикации за предполагаемите случаи на чума започнаха да изчезват от руските национални медии. Независимият руски медиен канал The Insider съобщи на 2 октомври, че федералната телевизия REN TV е изтрила пет свои публикации за чумата в Иркутска област.

В същото време държави, граничещи с Русия, включително Монголия, Киргизстан и Узбекистан, засилват здравния контрол по границите заради ситуацията.

Какво представлява чумата

Чумата е сериозна инфекция, причинена от бактерията Yersinia pestis. Тя може да предизвика подуване на лимфните възли, особено в слабините, подмишниците и шията, както и други тежки симптоми.

Белодробната чума е една от най-тежките форми на заболяването. Тя засяга белите дробове и може бързо да доведе до сериозни затруднения в дишането. Без своевременно антибиотично лечение заболяването може да бъде смъртоносно.

Чумата може да се предава от човек на човек при белодробна инфекция, когато заразен човек кашля или киха и отделя във въздуха малки капчици, съдържащи бактерии.

Заболяването се среща естествено в определени райони на света, където бактерията циркулира сред диви дребни бозайници и техните бълхи. Случаи се регистрират периодично и в Сибир, макар заболяването при хора да е сравнително рядко.

В САЩ Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават за около седем случая на чума годишно, предимно в северните части на Ню Мексико и Аризона.

Повечето случаи при хора в САЩ са свързани с ухапвания от заразени бълхи. Бълхите могат да придобият бактерията от диви животни и впоследствие да я предадат на човек.

В световен мащаб годишно се регистрират приблизително 1000 до 2000 случая на чума. Значителна част от тях са в Африка, особено в Демократична република Конго и Мадагаскар, където инфекции се регистрират всяка година.

Не е ясно точно колко хора умират от заболяването годишно. При нелекувана бубонна чума — най-разпространената форма, която обикновено се предава чрез ухапване от заразена бълха и причинява подуване на лимфните възли — смъртността може да достигне между 30 и 60 процента.

СЗО: Не е ясно каква е причината за смъртта

Представител на Световната здравна организация заяви в сряда, че не е известно как точно е починала Шипилова и призова Русия да предостави повече информация за случая, който предизвика международна тревога заради предполагаема белодробна чума.

Мария ван Керхове, директор на СЗО за управление на епидемии и пандемии, заяви, че здравната агенция на ООН не знае какъв е бил „причинителят“ на смъртта на Шипилова на 2 октомври.