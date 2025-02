Самолет „Чесна” с 10 души на борда е изчезнал по време на полет в Аляска, предаде NOVA. Той е пътувал от Уналаклит до Ном. Полицията е била уведомена в 16:00 ч. местно време в четвъртък.

Доброволната противопожарна служба на Ноум съобщи във Facebook, че е започнала активни наземни претърсвания, но е ограничена във въздушните издирвания поради лоши метеорологични условия, които ограничават видимостта.

Бреговата охрана на САЩ и военновъздушните сили на страната също се включиха в обследването на района.

„Точното местоположение на самолета все още не е известно. Продължаваме да разширяваме усилията си за издирване …, докато самолетът бъде локализиран“, пишат от пожарната. Огнеборците призовават обществеността да не създава свои собствени групи за издирване заради опасения за времето и безопасността.

Bering Air Flight Disappearance Near Nome, Alaska



A Bering Air flight, identified as Flight 445, operating a Cessna 208B Grand Caravan, vanished from radar while en route from Unalakleet to Nome, Alaska. The aircraft, carrying 9 passengers and 1 pilot, took off at 2:37 p.m. on… pic.twitter.com/bjy3JuOiDr