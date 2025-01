Пътнически самолет с 64 души на борда се разби, след като се сблъска с военен хеликоптер във въздуха близо до Националното летище „Рейгън“ във Вашингтон, съобщиха авиационни служители. Най-малко 18 тела са извадени от река Потомак от спасителните екипи досега, пояснява Ройтерс.

Кадри разкриват момента на авиоинцидента.

🚨 #BREAKING : New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ

Двете машини са се сблъскали във въздуха около 21:00 ч. местно време, малко преди кацането на пътническия самолет. Военният хеликоптер "Блек Хоук" (Black Hawk) на американската армия е имал екипаж от трима души. Към момента и двете летателни машини са във водите на река Потомак, която разделя летището от военната база.

Аудиозапис от ръководителя на въздушното движение разкрива последните секунди на комуникацията между кулата и хеликоптера. РВД операторът пита военния пилот дали вижда самолета. Следва тежко въздишане, провокирано от сблъсъка, а малко след това от кулата предупреждават пилот на друг самолет за трагичния инцидент.

Audio from air controllers during the crash at Reagan airport.



The controller asks the helicopter if it sees the plane—the one that it crashed into.



Then, the “oh shit” moment: controllers react to the collision and pass instructions to other planes.



pic.twitter.com/pajFUvlEKj