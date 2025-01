Пътнически самолет с 64 души на борда се разби, след като се сблъска с военен хеликоптер във въздуха близо до Националното летище „Рейгън“ във Вашингтон, съобщиха Белият дом и авиационни служители, което предизвика мащабна спешна реакция и спиране на всички полети. Сенаторът от щата Тексас Тед Круз написа в социалните мрежи, че "знаем, че има жертви". Най-малко 18 тела са извадени от Потомак от спасителните екипи досега, пояснява Ройтерс.

Двете машини са се сблъскали във въздуха, при кацане на пътническия самолет около 21.00ч местно време. Вследствие на удара машината пада в река Потoмак, която се намира в непосредствена близост до аерогарата.

"Не се знае дали има оцелели", заяви пред представители на медиите ръководителят на противопожарната служба на град Вашингтон Джон Донъли, цитиран от Ройтерс.

По неговите думи най-малко 300 души от службите за спешна помощ участват в спасителноиздирвателните дейности. Той уточни, че "операцията е изключително сложна".

Полетът на "Американ еърлайнс" и е пътувал от Уичита, щата Канзас до Вашингтон. На борда е имало 60 пътници и 4-ма души екипаж. В момента текат спасителни операции по спасяване и издирване пасажерите в ледените води на реката. По данни на ФАА полет 5342 на "Американ еърлайнс" е излетял от град Уичита в щата Канзас за летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон. Според уебсайта на авиокомпанията самолетът може да превозва до 65 пътници.

There is now an active rescue operation underway at the Potomac River in Washington D.C. after a passenger plane operated by American Airlines collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land. CBS News' @krisvancleave reports that this is the first commercial… pic.twitter.com/wBodTGwqZH