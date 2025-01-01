Руски удар с дрон по украинския град Харков е убил четирима души и е ранил 17, съобщи кметът Игор Терехов. Атаката съвпадна с преговорите в Женева между американски, украински и европейски представители, които обсъждат предложение за прекратяване на почти четиригодишната война, започнала с пълномащабното руско нахлуване.

„Към този момент е известно за 17 ранени. Четирима души са загинали“, посочи Терехов в съобщение в Telegram за вечерния удар. Той добави, че „обстоятелствата са наистина ужасяващи, когато въпреки преговорите руските войски атакуват цивилни обекти, инфраструктура, жилищни сгради, когато хора умират — това е ужас“.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов описа атаката като „масивна“. Спасителните служби съобщиха, че ударът по два района на Харков е предизвикал пожари и разрушения. „Горяха три жилищни сгради и инфраструктурен обект“, посочиха те.

Американският държавен секретар Марко Рубио и ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак заявиха, че разговорите в Женева са постигнали напредък. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на Украйна срок до 27 ноември да одобри спорния му план за прекратяване на конфликта.

Киев обаче настоява за промени в проектодокумента, който приема редица твърди руски условия. Планът от 28 точки изисква от нападнатата страна да отстъпи територии, да съкрати армията си и да се ангажира никога да не се присъедини към НАТО.