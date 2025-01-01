Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио са работили "тихо" по документа с Русия и Украйна около месец, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Тя отхвърли твърденията, че предложенията наподобяват максималистките искания на Москва.

"Президентът подкрепя плана, това е добър план и смятаме, че е приемлив и за Русия, и за Украйна".

Според западните медии 28-точковият мирен план предвижда Украйна да отстъпи източния регион Донбас на Русия и да ограничи числеността на армията си до 600 000 души. Също така в конституцията на Украйна ще бъде записан отказ от членство в НАТО. Алиансът няма да разполага свои войски в Украйна, но европейските и западни съюзници на Киев ще предоставят натовски гаранции за сигурността, е заявил американски представител пред Франс прес. Това означава, че всяка умишлена руска атака срещу Украйна, ще се смята за заплаха срещу цялата трансатлантическа общност.

Планът предвижда и връщането на Русия в групата на Г-8 и реинтегрирането ѝ в глобалната икономика - мярка, която според американски представители остава в "работен етап"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква да обсъди плана с Тръмп "в следващите дни" и подчерта, че всяко споразумение трябва да доведе до "достойно мирно решение" с уважение към "независимостта и суверенитета" на Украйна.

На този фон Русия атакува няколко украински области. Съобщава се за петима загинали при нападение срещу град Запорожие, има ранени при атака с дронове срещу Одеса, нанесени са и материални щети.