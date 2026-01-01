Русия обвини Украйна, че е извършила атака с дронове срещу гръцки петролен танкер край руското крайбрежие в Черно море на 13 януари, предаде АФП.

На 13 януари Атина съобщи, че дронове са поразили два петролни танкера с гръцка собственост – Matilda и Delta Harmony. Единият от тях е трябвало да натовари казахстански петрол край руското крайбрежие.

„Танкерът Matilda, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван от два украински ударни безпилотни летателни апарата на приблизително 100 километра от град Анапа в Краснодарския край“, заяви руското министерство на отбраната в публикация в Telegram.

В изявлението не се споменава танкерът Delta Harmony, а от Киев към момента няма незабавен коментар по обвиненията на Москва.

Украйна нанася удари с дронове по руски енергийни обекти в отговор на почти четиригодишната пълномащабна офанзива на Москва, която е отнела живота на десетки хиляди души и е опустошила обширни части от украинска територия.

Казахстан и Гърция осъдиха атаката в отделни изявления на 14 януари.

Външното министерство на Казахстан изрази „сериозна загриженост“ във връзка с нападенията „срещу три танкера, пътуващи към морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) в Черно море“.

„Зачестяването на подобни инциденти подчертава нарастващите рискове за функционирането на международната енергийна инфраструктура“, се посочва в изявлението.

Гърция също осъди ударите и заяви, че нейният външен министър ще ги обсъди с европейските партньори на страната.

През последните седмици Украйна обвини Русия, че е нанесла удари по няколко товарни кораба край южното ѝ крайбрежие в Одеска област.

Киев също така заяви, че е извършил други успешни атаки срещу кораби, свързани с Русия, в Черно море.