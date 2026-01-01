Управляващата коалиция в Румъния е взела решение в предстоящия период да намали акциза върху горивата, като в първия етап ще се фокусира върху дизела, тъй като при него поскъпването е най-значимо, а потреблението - по-високо, заяви в интервю за телевизия Диджи 24 премиерът Илие Боложан снощи.

"В Румъния дизелът, например, е един от продуктите, които са под натиск заради по-голямото увеличение на цените в сравнение с бензина. При дизела цените нараснаха с около 8 леи до 10,30-10,40 леи (еврото се разменя за 5,098 леи), което означава увеличение с около 30 процента. Тези увеличения не можем да ги спрем, тъй като зависим от случващото се на международните пазари", посочи Боложан.

Той посочи, че вчера правителството е взело решение да намали на първия етап акциза на дизела, като се има предвид не само това, че при него увеличенията на цените са най-големи, но и това, че дизелът представлява над 70 процента от потреблението на горива в Румъния.

"Тъй като имаме прекомерен дефицит и следователно не можем да прилагаме някои намаления на такси, защото и така имаме проблеми, затова взехме решение да се намесим по отношение на акциза, тоест ще намалим в предстоящия период стойността на акциза от цената на горивата, така че да помогнем по този начин на потребителите, за да купуват по-евтино гориво", посочи още Боложан.

Миналата седмица румънското правителство въведе кризисно положение на пазара на горива заради резкия скок в цените в резултат на войната в Близкия изток до 30 юни, с възможност за удължаване.