От утре в Гърция влиза в сила извънредна мярка за борба с поскъпването на горивата, според която държавата ще субсидира с 20 евроцента на литър дизеловото гориво за автомобилния транспорт, съобщи телевизия "Скай".

Очаква се това да доведе до незабавно поевтиняване на дизеловото гориво. За бензина се очаква в следващите дни да бъде въведена т.нар. дигитална карта за гориво (Fuel Pass), с която около 3,1 млн. правоимащи собственици на автомобили ще получат помощ за зареждане на горива на стойност в най-масовия случай от 50 евро за два месеца.

Както припомня гръцката редакция на "Си Ен Ен", критерият за помощта е подоходен. Право на дигитална карта за гориво имат физически лица, които са данъчни жители на Гърция и имат семеен годишен доход до 25 хиляди евро за несемейните, до 35 хиляди евро за семейните (плюс 5 хиляди евро за всяко дете на тяхна издръжка) и до 39 хиляди евро за самотните родители (пак със същото увеличение за децата).

Стойността на помощта се изчислява на 130 млн. евро.

Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата (ВИДЕО)

Помощта за покупка на гориво ще бъде 50 евро за следващите два месеца в континенталната част на страната (40 евро без дигитална карта), 60 евро за жителите на островите (50 евро без карта) и 30 или 35 евро за собствениците на мотоциклети съответно в континентална Гърция и островите (25 или 30 евро без карта).

Телевизия "Скай" съобщава още, че днес при гръцкия премиер Кириакос Мицотакис е било проведено заседание за ситуацията на пазара в контекста на кризата в Близкия изток и на наближаващите Великденски празници.

Министрите, които са участвали в заседанието, са констатирали, че ежедневно се извършват стотици проверки за цените на горивата, а Независимата служба за контрол на пазара и защита на потребителя проверява над 100 компании в сферата на търговията с хранителни стоки за спазване на ограниченията, наложени върху търговската печалба на стоките от първа необходимост.

Скоро след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран и резкия скок на цените на петрола гръцкото правителство наложи таван на печалбата на търговците на горива и стоки от първа необходимост с цел овладяване на поскъпването.