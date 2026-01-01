Министърът на енергетиката на Полша обяви максимално допустимите цени на горивата на дребно по бензиностанциите, които влизат в сила днес, в съответствие с приетия с приоритет закон за намаляване на ефекта от рязкото поскъпване на суровия петрол вследствие на конфликта между САЩ и Израел с Иран, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Вчера цените на суровия петрол тип "Брент" надхвърлиха 115 долара за барел. Преди началото на конфликта на 28 февруари те бяха малко над 70 долара.

В отговор полското правителство ускори приемането на законодателство, което позволява административно определяне на таван на цените на бензина и дизела на дребно, както и временно намаляване на данъците върху горивата.

В официално съобщение Милош Мотика определи максималната цена на бензин А95 на 6,16 полски злоти (1,44 евро) за литър, а на стандартния дизел - на 7,60 злоти (1,77 евро), считано от днес. Това представлява намаление от около 1,20 злоти (0,28 евро) - приблизително 13-17 процента спрямо предишните пазарни цени.

Търговците на горива, които надвишат определените максимални цени, ще бъдат санкционирани с глоби до 1 милион злоти (233 175 евро).

Енергийният министър ще актуализира ценовите тавани ежедневно в съответствие с пазарните промени.

Според министерството на финансите намаляването на акциза върху горивата ще струва на полския бюджет около 700 милиона злоти (163 милиона евро) месечно, а намаляването на ДДС върху горивата се очаква да намали приходите с още 900 милиона злоти (210 милиона евро) на месец.