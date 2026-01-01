„Излизаме с ясното съзнание, че към момента цената на горивото не може да рефлектира върху цената на продуктите на дребно“ – това заяви пред журналисти и. д. председател на КЗП Александър Колячев сред среща с президента Илияна Йотова. По думите му се нблюдава тенденция за повишаване на цени на хранителни продукти, което не е обосновано. Милена Кръстанова, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), пък съобщи, че ръстът на горивата е с около 1 евроцент на ден, като най-голямо е поскъпването при дизела.

Държавният глава се срещна с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите на „Дондуков“ 2, като разговорът бе продължение на срещите по нейна инициатива във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Евентуалните шокове в цената на масовите горива евентуално биха могли да се отразят на цената на стоките на по-късен етап, така че ние ще изследваме всяко едно необосновано повишение на цената и ще наложим съответните мерки, стига да установим това, обясни Колячев. Той призова всички търговци да се съобразят със Закона за въвеждане на еврото и да реагират адекватно на настоящата ситуация.

Глобите, предвидени в закона, са до 50 000 евро за първо нарушение и до 100 000 евро за всяко следващо.

Изпълнителната директорка на НАП Милена Кръстанова съобщи, че са запознали Йотова с резултатите от извършваните от приходната агенция и КЗП проверки във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България, с констатираните нарушения, съставените актове и наказателни постановления, наложените глоби в размер над 930 хиляди евро само от страна на НАП до момента, с плановете ни за последващите действия, свързани с увеличението на цените на горивата, вследствие възникналия конфликт в Близкия Изток.

Държавният глава е била запозната и с проследяването на цените, проследяването на веригите на доставки на стоките, за да се установи има ли и къде необосновано покачване на цените, с действията, които се извършват от НАП по подпомагане на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за изплащане помощта от 20 евро на лицата, определени с решение на МС от миналата седмица.

БТА

Относно анонсирания от служебния премиер Андрей Гюров щаб в Министерския съвет, който ще следи цените на горивата, на електроенергията и на храните, за да определя нивото на риск в системата и да може да активира допълнителни мерки, Колячев уточни, че този щаб все още не е заседавал.

От пресслужбата на държавния глава цитираха Илияна Йотова, която пред представителите на КЗП и НАП е заявила, че в президентството всекидневно получават множество сигнали на граждани за повишение на цените на стоки и услуги предвид последствията от кризата в Близкия изток, както и от въвеждането на еврото. Тя е заявила, че е необходим и засилен контрол върху ръста на цените и качеството на храните преди Великденските празници. Контролните органи са уверили, че от 1 април започват масови проверки и преди празниците.

Прессекретариат на държавния глава

Държавният глава е призовала за мерки за контрол на ръста на цените и за подкрепа на най-уязвимите български граждани. Общо е било мнението, че е от изключителна важност координацията между институциите и контролните органи за предприемането на конкретни мерки и действия за контрол на цените, но за по-високи резултати от дейността на НАП и КЗП е необходимо разширяване на техните правомощия.