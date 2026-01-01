Послание за единство и желание за сътрудничество с Европа отправи държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на Мюнхенска конференция по сигурността. В изказването си той подчерта, че администрацията на президента Доналд Тръмп цели глобално „обновяване и възстановяване“, водено от визия за бъдеще, „толкова гордо, толкова суверенно и толкова жизненоважно, колкото миналото на нашата цивилизация“.

„И макар че сме готови да направим това сами, ако е необходимо, нашето предпочитание и надежда е да го направим заедно с вас, нашите приятели тук, в Европа. Защото Съединените щати и Европа си принадлежат“, заяви Рубио. Той изрази ясно желание за силен европейски партньор: „Искаме Европа да бъде силна. Вярваме, че Европа трябва да оцелее.“

Йотова и Макрон разговаряха в Мюнхен (СНИМКИ)

Речта му бе посрещната с облекчение от част от участниците във форума. В сравнение с по-острия и критичен тон към Европа на вицепрезидента Джей Ди Ванс от миналата година, този път акцентът бе поставен върху единството и възстановяването на трансатлантическите отношения. Рубио призна, че са допуснати общи грешки – в политики, свързани с климата и миграцията, които са поставили под риск общото бъдеще. „Трансатлантическите отношения съществуват, но имат нужда да бъдат поправени. Ние не искаме слаб съюзник – искаме да вървим по общия ни път заедно“, подчерта той.

Държавният секретар се спря и на войната в Украйна, която скоро ще навлезе в петата си година. „Не знаем дали руснаците са сериозни в намерението си да прекратят войната“, посочи Рубио.

Желязков от Мюнхен: Европа без Америка не може и Америка без Европа не може

Той отправи и критики към ролята на Организация на обединените нации, като заяви, че ООН не е изиграла „на практика никаква роля“ в разрешаването на ключови конфликти, включително войната в Газа, и призова за реформиране на глобалните институции.

След него на сцената се качи китайският външен министър Ван И, който заяви, че Пекин и Вашингтон трябва да работят заедно, а Европа да има решаваща роля в усилията за постигане на мир в Украйна.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пък говори за „европейско пробуждане“ и предупреди, че външни сили се опитват да отслабят Европейския съюз отвътре.

Лидери от цял свят пристигат в Мюнхен за Конференцията по сигурността

По думите ѝ европейският начин на живот, демократичните устои и доверието на гражданите са подложени на нови предизвикателства – от териториални спорове и мита до регулациите в технологичния сектор. „В реалността на днешния фрагментиран свят Европа трябва да стане много по-независима. Няма друг избор“, заяви фон дер Лайен.

И днес Украйна остава сред основните акценти в програмата на конференцията. Президентът Володимир Зеленски ще разговаря с Марко Рубио дни преди планираните за 17 и 18 февруари разговори между Киев, Вашингтон и Москва.