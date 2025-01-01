Разследващите от ООН обвиниха Израел, че извършва геноцид в Газа в опит да унищожи палестинците там, и обвиниха израелския премиер и други висши длъжностни лица в подбуждане към насилие.

Независимата международна комисия за разследване на ООН (COI), която не говори от името на световната организация и е обект на остра критика от страна на Израел, установи, че „в Газа се извършва геноцид и той продължава да се извършва“, заяви пред АФП председателят на комисията Нави Пилай.

„Отговорността лежи върху държавата Израел“, посочи Пилай.

Комисията, натоварена с разследването на ситуацията с правата в окупираните палестински територии, публикува последния си доклад почти две години след като избухна войната в Газа след смъртоносното нападение на Хамас на 7 октомври 2023 г. в Израел.

Според данни на министерството на здравеопазването в управляваната от Хамас Газа, които ООН счита за надеждни, от началото на войната в Газа са убити близо 65 000 души.

По-голямата част от жителите на Газа са били разселени поне веднъж, а в момента се извършва поредното масово разселване, тъй като Израел засилва усилията си да поеме контрола над град Газа, където ООН обяви пълна гладна криза.

Комисията за разследване стигна до заключението, че от октомври 2023 г. израелските власти и сили са извършили „четири от петте акта на геноцид“, изброени в Конвенцията за геноцида от 1948 г.

Това включва „убийство на членове на групата, причиняване на сериозни телесни или психически вреди на членове на групата, умишлено налагане на условия на живот на групата, които имат за цел да доведат до нейното физическо унищожение като цяло или частично, и налагане на мерки, целящи да предотвратят ражданията в групата“.

Разследващите заявиха, че изричните изявления на израелските граждански и военни власти, заедно с поведението на израелските сили, „показват, че геноцидните актове са били извършени с намерение за унищожение на палестинците в Ивицата Газа като група“.

В доклада се заключава, че израелският президент Исаак Херцог, министър-председателят Бенямин Нетаняху и бившият министър на отбраната Йоав Галант са „подбудили към извършване на геноцид и че израелските власти не са предприели действия срещу тях, за да накажат тази подбуда“.

„Отговорността за тези жестоки престъпления лежи върху израелските власти на най-високо равнище“, заяви 83-годишната Пилай, бивша южноафриканска съдия, която някога е ръководела международния трибунал за Руанда и е била шеф на ООН по правата на човека.

Комисията не е правен орган, но докладите й могат да окажат дипломатически натиск и да послужат за събиране на доказателства за по-късно използване от съдилищата.

Пилай заяви пред АФП, че комисията сътрудничи на прокурора на Международния наказателен съд.

„Споделихме с тях хиляди информации“, каза тя.

„Международната общност не може да мълчи по отношение на геноцидната кампания, която Израел води срещу палестинския народ в Газа“, настоя Пилай, представяйки окончателния си доклад.

„Липсата на действия за спирането й се равнява на съучастие“, предупреди тя.

От началото на войната Израел е обект на обвинения в геноцид в Газа от много неправителствени организации и независими експерти на ООН, а дори и пред международни съдилища.

Израелските власти категорично отхвърлят тези обвинения.

Самата ООН не е определила ситуацията в Газа като геноцид, въпреки че шефът на хуманитарната помощ на организацията призова световните лидери през май да „действат решително, за да предотвратят геноцид“, а шефът на правозащитната служба на ООН миналата седмица осъди израелската „геноцидна реторика“.

През януари миналата година Международният съд нареди на Израел да предотврати актове на „геноцид“ в Газа.

Четири месеца по-късно МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Разгневена от тази стъпка, администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи миналия месец санкции на двама съдии и двама прокурори от МНС, включително забрана за влизане в САЩ и замразяване на активите им в страната.