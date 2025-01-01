Израел днес изпрати танкове по-навътре в град Газа и взриви натъпкани с експлозиви бронирани машини в едно от предградията му, ат израелски въздушни удари убиха най-малко 19 души в едноименната ивица, съобщиха представители на местните власти и очевидци, цитирани от Ройтерс.

Тези съобщения идват в момент, когато председателят на една от водещите световните организации в областта на разследването на престъплението геноцид заяви, че тя е приела резолюция, в която се посочва, че са налице всички правни критерии, за да бъдат квалифицирани действията на Израел в ивицата Газа като геноцид.

Засега няма коментар от страна на Израел за офанзивата му в град Газа и изявлението на Международната асоциация на учените за геноцида, посочва Ройтерс. Израел отрича действията му в Газа да се равняват на геноцид.



Местни жители на град Газа казаха, че израелските сили са изпратили стари бронирани машини в източните части на пренаселения квартал Шейх Радуан, след което са ги взривили с дистанционно управление, разрушавайки няколко сгради и принуждавайки още палестински семейства да напуснат града.

Израел продължава с изпълнението на плана си за превземане на град Газа, целящ унищожаването на "Хамас" след почти две години война, посочва Ройтерс.



Израелската армия призовава жителите на града незабавно да се насочат на юг и продължава придвижването си в западна посока.