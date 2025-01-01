Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел, предаде Асошиейтед прес.

Израелският министър направи изказването си в момент, в който Израел се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

След като премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

Той повтори исканията на Израел за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.