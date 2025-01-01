Американската страна разбира, че украинският въпрос е сложен и изисква специфични решения. Това мнение изрази президентът на Русия Владимир Путин по време на среща с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко.

Белоруският лидер изрази надежда, че американската страна ще подходи с особено внимание и ще осъзнае, че украинският въпрос е „сложен и изисква сложни решения“.

„Струва ми се, че такова разбиране има“, отговори президентът на Руската федерация, цитиран от ТАСС.

Песков: Прибързано е да се говори за примирие с Украйна

По-рано днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков призова да не се правят прибързани изводи за край на войната в Украйна.

„Изчакайте. Засега е прибързано да се говори така“, заяви Песков, коментирайки твърдението, че страните никога досега не са били толкова близо до сключването на мирно споразумение.

Зеленски: Готов съм да продължа с американския план за прекратяване на войната в Украйна

Припомняме, че вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната.

Зеленски каза, че "принципите" на обновеното американско споразумение могат да доведат до "по-дълбоки договорки". По думите му Русия действа "цинично", нанасяйки удари в Украйна по време на мирните преговори.