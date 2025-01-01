Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до сключването на споразумение с Украйна и Русия за прекратяване на почти четиригодишната война между двете страни.

Тръмп, видимо разочарован от неуспеха си да изпълни предизборното си обещание от миналата година, че може бързо да сложи край на войната, каза: „Много сме близо до споразумение“.

Първоначалният план на САЩ, който беше силно в полза на Русия, беше заменен с друг, който отразява в по-голяма степен интересите на Украйна. Украински представител заяви пред АФП, че новата версия е „значително по-благоприятна“.

Тръмп определи днешния ден като „потенциално велик“ за Русия и Украйна

Въпреки това американски представители признаха, че все още остават „деликатни“ въпроси.

Френският президент Еманюел Макрон попари идеята за бързо решение. Той каза, че „ясно личи липса на желание от страна на Русия“ за прекратяване на огъня или за обсъждане на новото, по-благоприятно за Украйна предложение.

От края на миналата седмица се водят бурни дискусии, след като представители на Украйна и САЩ се събраха в Женева, за да обсъдят спорния първоначален 28-точков план на Тръмп за разрешаване на кървавия конфликт.

Последните преговори, в които участваха делегати от САЩ и Русия, се проведоха в Абу Даби, съобщиха американските медии. Лидерите от Коалицията на желаещите – група от 30 страни, подкрепящи Украйна – също проведоха среща по видеоконферентна връзка днес, 25 ноември.

Американският преговарящ Дан Дрискол излезе оптимистично настроен от срещата с руските си колеги, а неговият говорител заяви: „Преговорите вървят добре и ние оставаме оптимисти“.

Белият дом отбеляза „огромен напредък“, но същевременно предупреди, че „има няколко деликатни, но не непреодолими детайла, които трябва да бъдат изяснени“.