Руският президент Владимир Путин планира да посети Индия през декември, съобщи неговият външнополитически съветник Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

Съветникът заяви пред журналисти, че руският лидер ще обсъди в понеделник в Китай предстоящото си посещение през декември с индийския премиер Нарендра Моди. Путин и Моди ще се срещнат в рамките на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), създадена от Китай и Русия през 2001 г. с фокус върху сигурността в Централна Азия и по-широкия регион.

Путин ще присъства на срещата на върха и ще проведе редица двустранни разговори в рамките на четиридневното си посещение в Китай от утре до сряда.

Той също така ще проведе разговори с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин и ще присъства на грандиозен военен парад там, посветен на 80-годишнината от края на Втората световна война.

В допълнение към срещата с Моди, руският лидер в понеделник също така има насрочени двустранни срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други контакти, каза Ушаков.

Руски представители "работят също по възможността за двустранна среща" между Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пекин, където Ким също ще присъства на парада, добави Ушаков.

По думите на Ушаков, срещата на Путин с Моди ще бъде първата за тази година, но двамата "непрекъснато поддържат контакт по телефона".

Моди посети Русия два пъти миналата година. Първо пристигна през юли в Москва за разговори с Путин, което беше първото му пътуване до Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, а след това в Казан през октомври за срещата на върха на БРИКС.