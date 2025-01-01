Международната аукционна къща „Сотбис“ обяви в петък, че ще обяви на търг моноблок от масивно злато, който е дело на италианския художник авангардист Маурицио Кателан и е озаглавен „Америка“, предаде АП.

Моноблокът е напълно функционален и идентичен с този, който придоби световна слава, когато беше откраднат при дързък обир от двореца Бленъм в Англия през 2019 г. Началната цена на търга на 18 ноември в Ню Йорк ще бъде тази на малко над 101,2 килограма злато, използвано за направата му, като в момента това са около 10 милиона щатски долара.

Дейвид Галперин, ръководител на отдела за съвременно изкуство в “Сотбис“ в Ню Йорк, заяви, че Кателан е „най-добрият провокатор в света на изкуството“. Неговата творба „Комик“ – банан, залепен с тиксо на стена, беше продадена на търг в Ню Йорк миналата година за 6,2 милиона долара.

Художникът заяви, че „Америка“ осмива прекомерното богатство. „Каквото и да ядете, обяд за 200 долара или хотдог за 2 долара, резултатите са едни и същи, що се отнася до тоалетната“, каза той. Две версии на „Америка“ бяха създадени през 2016 г. От 2017 г. тази, която сега ще бъде предложена на търг, е собственост на неназован колекционер. Другата версия беше изложена в баня в музея „Гугенхайм“ в Ню Йорк през 2016 г. Повече от 100 000 посетители се наредиха на опашка, за да видят творбата.

От „Гугенхайм“ предложиха творбата на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на първия му мандат, след като той поискал да вземе назаем картина на Ван Гог оттам. През 2019 г. моноблокът на Каталан беше изложен в двореца Бленъм, английското провинциално имение, в което е роден Уинстън Чърчил. Там той беше задигнат от крадци, които нахлули в сградата, изтръгнали го от водопровода и избягали. Моноблокът все още не е открит, като разследващите смятат, че вероятно е бил нарязан и претопен.

Галперин не желае да спекулира за колко може да се продаде „Америка“. Той отбелязва, че залепеният с тиксо банан на Кателан е поставил въпроси за това „как човек придава стойност на нещо, което по същество няма стойност освен авторството и концептуалната си идея“. „Америка“ в много отношения е пълната противоположност на това. „Това е перфектен контраст, тъй като тази творба има собствена стойност по начин, по който повечето произведения на изкуството нямат“, каза той. „Въпросът за съотношението на стойността между суровините и художествената идея е много актуален тук“.

„Америка“ ще бъде изложена в новата централа на“Сотбис“ в Ню Йорк от 8 ноември до датата на търга, допълва още АП.