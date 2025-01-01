Проправителствени митинги се проведоха снощи в 125 общини и града в Сърбия с призиви за прекратяване на студентските блокади на факултети и на масовите антиправителствени протести, продължаващи 10 месеца в страната, предаде ТАНЮГ. Сръбският президент Александър Вучич се присъедини към митинга в белградския квартал Баница.

По данни на сръбското Министерство на вътрешните работи митингите под надслов "Гражданите срещу блокадите" са се провели в 125 общини и градове, сред които Белград, Ниш, Нови Сад, Чачак, Суботица и др. В митингите са участвали общо около 144 000 граждани, като най-много са се събрали в белградския квартал Баница - около 20 000. Не се съобщава за безредици и инциденти по време на митингите.

Събралите се на митинга в Белград развяваха сръбски знамена с надписи "Не даваме Сърбия", "Гражданите срещу блокадите", "Искам да уча", както и плакати с надписи "Искам да живея мирно", "Младите срещу блокадите" и др.

Сръбският президент се присъедини към митинга в Белград.

"Трябва да се преборим за страната си, никой друг няма да го направи от наше име, защото нищо не се случва от само себе си. Когато имаме проблем, всички трябва да се ангажираме и борим за страната си, за да имаме по-високи заплати и пенсии, за да живеем по-добре и за да предотвратим опита за унищожение на Сърбия", заяви Вучич, към когото на митинг в Белград се присъединиха и премиерът Джуро Мацут, председателката на парламента Ана Бърнабич, министърът на финансите Синиша Мали, министърът на вътрешните работи Ивица Дачич и други представители на правителството.

Митинги в подкрепа на правителството и срещу студентските блокади бяха организирани в 111 града в Сърбия и на 8 септември, на които са присъствали около 126 000 граждани.

В Сърбия от 10 месеца се организират масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.