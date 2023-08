Над 1400 лични вещи на Фреди Меркюри, включително ярките му сценични костюми, ръкописните чернови на "Bohemian Rhapsody" ("Бохемска рапсодия") и любимото му пиано, на което е композирал някои от най-големите хитове на група "Куин", ще бъдат показани на безплатна изложба, организирана от тръжна къща "Сотбис".



След това вещите ще отидат на търг.

БТА

Огромната колекция от принадлежности на певеца, оставена на близката му приятелка Мери Остин, ев имението му в Западен Лондонпрез 1991 г.

72-годишната Остин каза в интервю за Би Би Си през април, че е решила да продаде почти всички вещи, за да "затвори тази много специална глава от живота си" и да "сложи ред в делата си".

БТА

Сред стотиците лични съкровища на Фреди Меркюри са ослепителните му костюми с пайети, кожени якета и пищната червена пелерина и корона, които певецът носи на последното си участие с "Куин" през 1986 г., както и непоказвани досега работни варианти на хитовете "Don't Stop Me Now", "We Are the Champions" и "Somebody to Love".

Ръкописната чернова на "Bohemian Rhapsody", която показва, че Меркюри е експериментирал с името на хитовата песен, се очаква да бъде продадена за сума между 800 000 и 1,2 милиона британски лири (1 милион и 1,5 милиона щатски долара).

БГНЕС

Звездата на шоуто обаче е любимото пиано "Ямаха" на Меркюри, за което се очаква да бъдат платени между 2 милиона и 3 милиона британски лири (2,5 милиона и 3,8 милиона щатски долара). Пианото е преживяло няколко местения, заемало е централно място в имението му и е в сърцето на музикалната и личната история на певеца от 1975 г. до смъртта му.



"От всички предмети, които е имал, това е единственият, който е означавал най-много за него", казва Гейбриъл Хийтън от "Сотбис".

БТА

Сред другите акценти са колекцията от произведения на изкуството на Меркюри, включваща творби на Пабло Пикасо, Салвадор Дали и Марк Шагал, ръчно написани покани за рождените му дни, еклектичните му колекции от антикварни мебели, японски кимона и фигурки на котки.