Осемнадесет души загинаха при наводнения в резултат на проливни дъждове в Оман. Няколко души се издирват, предаде Асошиейтед прес. Сред жертвите има и около 10 ученици, се казва в изявление на националната служба за справяне с извънредни ситуации.

Проливните дъждове засегнаха и Обединените арабски емирства, където участъци от ключови автомагистрали бяха наводнени и много шофьори бяха принудени да изоставят колите си насред улиците в Дубай.





Дъждът в ОАЕ заваля през нощта, а съпътстващият го силен вятър наруши трафика на най-натовареното в света международно летище в Дубай, където се намира и централата на местната авиокомпания "Емирейтс".

Някои училища в ОАЕ бяха затворени още преди бурята. Повечето хора при възможност работиха дистанционно.

Дъждовете са необичайни за ОАЕ, държава със сух климат на Арабския полуостров, но там периодично вали през по-хладните зимни месеци. Поради липсата на регулярни валежи по много пътища и на други места липсва отводнителна мрежа, което води до наводнения.

Дъждовете засегнаха сега и Бахрейн, Катар и Саудитска Арабия.





Torrents turn into floods in Hatta, United Arab Emirates, near the border with Oman, after heavy rains. 🇦🇪pic.twitter.com/t4IEilnE91